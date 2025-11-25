Как сообщает информационное агентство «Абна», газета «Исраэль Хайом» сообщила, что сионистский режим стремится привлечь один миллион евреев со всего мира в течение следующих 10 лет на фоне сокращения населения оккупированных территорий. Это происходит в то время, когда финансовые проблемы, внутренние разногласия и отсутствие безопасности заставляют сионистов предпочитать возвращение в свои страны происхождения.

Согласно этому отчету, сионистские власти намерены привлечь квалифицированных специалистов в области медицины, образования, финансов и других сферах на оккупированные территории, поскольку среди бегущих из этого региона сионистов были в первую очередь образованные и квалифицированные кадры.

Успешные операции сил сопротивления Палестины, Ливана и Йемена привели к тому, что жители оккупированных территорий больше не считают этот район безопасным.