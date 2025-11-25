Пресс-служба Газы: Половина жителей Газы ежедневно не получают еды

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Информационный центр Палестины, пресс-служба правительства Газы опубликовала отчет, в котором говорится, что около 42% жителей сектора Газа не получают ни одного приема пищи в течение дня, а оставшиеся 58% имеют доступ только к одному приему пищи.

В ответ на заявление координатора сионистского режима о ежедневном распределении более миллиона порций еды, в отчете подчеркивается, что цифры, опубликованные оккупационным режимом, являются явным признанием политики умышленного голодания и преднамеренного контроля над потоком продовольствия в Газе.

Согласно отчету, сионистский координатор утверждал, что ежедневно в Газе распределяется 1,4 миллиона порций еды. Таким образом, учитывая население Газы в 2,4 миллиона человек, это количество покрывает лишь 58,3% потребностей. То есть 42% населения (около одного миллиона человек) ежедневно не получают никакой еды.

В отчете также говорится, что получение даже одного приема пищи ниже минимального стандарта, необходимого для выживания. При среднем весе 400 граммов на одну порцию, общий объем ввозимого продовольствия составляет 560 тонн в день, в то время как фактическая потребность населения Газы составляет 2400-2600 тонн.

Правительство Газы подчеркнуло, что эти цифры показывают, что в Газу поступает менее четверти реальной потребности в продовольствии. Что касается заявления о распределении 3,5 миллионов лепешек хлеба, в отчете указывается, что на человека приходится всего 1,4 маленькой лепешки в день — количество, которого недостаточно даже для детей, что указывает на нормирование хлеба и приближение условий к грани голода.

Согласно заявлению, сионистский режим объявил, что за месяц было распределено 270 тысяч продуктовых наборов, которых достаточно лишь для 1,3 миллиона человек. Эти цифры показывают, что каждая семья получает только один продуктовый набор в месяц, что намного ниже минимальной месячной потребности.

Пресс-служба правительства Газы подчеркнула, что эти данные демонстрируют, что сионистский режим не только не соблюдает гуманитарные обязательства и условия прекращения огня, но и систематически препятствует поступлению помощи и усиливает политику голода в Газе.