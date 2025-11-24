Реакция «Аль-Кассам» на гибель видного командира «Хезболлы».

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на палестинское агентство «Шахаб», Бригады «Шахид Изз ад-Дин аль-Кассам», военное крыло движения ХАМАС, в заявлении объявили: С величайшей гордостью, честью и уверенностью в обещании божественной победы, мы выражаем соболезнования в связи с гибелью видного командира исламского сопротивления в Ливане, шахида Хайсама Али Табатабаи, ответственного за военное командование исламского сопротивления.

В заявлении говорится: Шахид-командир «Сейед Абу Али» погиб на пути защиты Кудса вместе с группой своих братьев-моджахедов в результате преступного нападения сионистского режима на южный пригород Бейрута.

Далее бригады «Аль-Кассам», выразив высокую оценку роли этого великого шахида в поддержке палестинского народа и его сопротивления во время битвы «Потоп Аль-Аксы», подчеркнули, что шахид Табатабаи сыграл важную роль в формировании и укреплении фронта сопротивления против сионистских оккупантов на протяжении долгих лет борьбы.

Сионистский режим в воскресенье вечером (2-го Азара по иранскому календарю) нанес авиаудар по южному пригороду Бейрута (Дахия), в результате которого по меньшей мере 5 человек, включая видного командира ливанской «Хезболлы» Хайсама Абу Али Табатабаи, погибли, а также несколько человек получили ранения.