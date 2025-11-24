Ливанский депутат: Израиль перешел все красные линии.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Спутник», Хасан Иззеддин, депутат от фракции ливанской «Хезболлы», подчеркнул, что сионистский режим вчера, напав на южный пригород Бейрута (Дахия), перешел все красные линии.

Он добавил: Правительство и суверенитет Ливана должны найти решение, чтобы предотвратить продолжение этой агрессии, поскольку сионистский враг ни к чему не привержен и пользуется поддержкой США. Эта ситуация не может продолжаться вечно.

Иззеддин заявил: Для реагирования на сионистского врага должна быть принята единая позиция со стороны правительства, армии и сопротивления Ливана. Механизм ответа сионистскому режиму требует национального единства.

Он назвал бессмысленными призывы к разоружению «Хезболлы» и сказал, что правительство и сопротивление Ливана привержены соглашению о прекращении огня, но Тель-Авив его нарушает. Инициатива президента Ливана Жозефа Ауна, заключающаяся в изгнании оккупантов из страны, прекращении агрессии и освобождении пленных, согласована ливанцами.