Ужас на оккупированных территориях: убежища снова открыты.

24 ноября 2025 - 21:27
Ивритоязычные СМИ признали растущую обеспокоенность среди жителей оккупированных территорий по поводу возможной реакции ливанской «Хезболлы» на вчерашнее жестокое нападение сионистского режима.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», ивритоязычные СМИ сообщили, что на фоне растущего страха и ужаса на оккупированных территориях по поводу возможной реакции ливанской «Хезболлы» из-за гибели Хайсама аль-Табатабаи, одного из видных командиров этой партии, в результате атаки Тель-Авива на южный пригород Бейрута (Дахия), убежища на оккупированных территориях в районах, прилегающих к границам Ливана, были вновь открыты.

Эти убежища использовались оккупантами во время широкомасштабных атак ливанского сопротивления против поселений, населенных сионистами, на северном фронте.

Следует отметить, что ливанская «Хезболла» объявила, что в результате атаки сионистского режима на Дахию Бейрута, помимо шахида Хайсама аль-Табатабаи, погибли еще 4 человека.

