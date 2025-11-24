1003 палестинца погибли от рук оккупантов на Западном берегу с октября 2023 года.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», правозащитный центр «Бецелем» подтвердил, что сионистский режим с октября 2023 года по настоящее время лишил жизни тысячу три палестинца на Западном берегу и проводит этнические чистки в этом районе.

Этот правозащитный центр израильского режима, опубликовав отчет, заявил: Израиль проводит этнические чистки на Западном берегу, и не существует активных внутренних или внешних механизмов для предотвращения этого.

В отчете центра говорится, что с октября 2023 года армия Израиля приняла политику беспорядочной и неограниченной стрельбы на Западном берегу и даже вооружила и привлекла тысячи поселенцев в поселениях Западного берега.

В отчете указывается: Поселенцы ежедневно нападают на палестинцев на Западном берегу и полностью защищены от наказания, и, несмотря на документирование большинства нападений поселенцев, израильские правоохранительные органы редко начинают расследования по этим вопросам.

Этот правозащитный центр подчеркнул: В 21 случае, когда поселенцы совершали нападения на палестинцев, Израиль не вынес ни одного обвинительного приговора.