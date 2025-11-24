По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Русия аль-Яум», директор департамента информации правительства Сектора Газа подчеркнул, что из 600 грузовиков, которые должны были ежедневно въезжать в анклав в соответствии с соглашением о прекращении огня, въехало только 200 грузовиков.

Он добавил: По меньшей мере 90 процентов жителей Сектора Газа страдают от недоедания, и сионистский режим продолжает препятствовать доставке важной гуманитарной помощи в этот анклав.

Следует отметить, что, несмотря на выполнение обязательств силами ХАМАС по передаче живых и мертвых израильских пленных, Тель-Авив не только не прекратил свои атаки на Сектор Газа, но и препятствует въезду согласованной гуманитарной помощи в анклав.