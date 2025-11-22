Йеменское движение «Ансар Аллах» предупредило Саудовскую Аравию

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Arabi 21, Абдулла аль-Нуайми, член Политбюро движения «Ансар Аллах», подчеркнул, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман не извлек уроков из восьмилетних атак против Йемена; атак, которые он начал с арабской, американо-сионистской коалицией, когда у Йемена даже не было ни одной ракеты.

Он добавил: «Америка бросит Бин Салмана в эту битву, а затем оставит его, как она оставила Нетаньяху».

Али аль-Кахум, член Политбюро этого движения, также заявил: «Саудовская Аравия должна принять новые реалии в Йемене как в качестве государства. Йеменская революция проистекает из воли народа этой страны».

Он сказал: «Путь к миру ясен, и его двери открыты, если Саудовская Аравия серьезно настроена на достижение мира. Мир достигается путем прекращения агрессии, завершения оккупации, снятия блокады, восстановления пострадавших районов, а также освобождения заключенных. Тогда йеменцы смогут решить свои проблемы в спокойной и стабильной обстановке без иностранного вмешательства».