Атака израильского беспилотника на Южный Ливан

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Al-Masirah, ливанские источники заявили, что израильский беспилотник несколько минут назад нанес удар по автомобилю в районе Зоутер, расположенном в Набатии на юге страны.

Также сообщается, что в результате этой атаки беспилотника по меньшей мере один человек погиб.

Недавно силы ООН, дислоцированные на юге Ливана, признали, что сионистский режим совершил более 10 тысяч воздушных и наземных нарушений против Ливана в период так называемого прекращения огня.