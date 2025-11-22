ЮНИФИЛ: Необходимо уважать суверенитет Ливана

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Sputnik, командующий силами ООН по поддержанию мира, дислоцированными на юге Ливана, известными как ЮНИФИЛ, в годовщину независимости этой страны подчеркнул, что силы ЮНИФИЛ привержены поддержке ливанской армии.

Он добавил, что полное уважение суверенитета и территориальной целостности Ливана является ключевым элементом для выполнения Резолюции 1701 и создания основы для достижения постоянной стабильности.

При этом в отчете, опубликованном ЮНИФИЛ, говорится, что сионистский режим совершил более 10 тысяч наземных и воздушных нарушений против Ливана, и это произошло в период так называемого прекращения огня.