Резкая реакция Кувейта на атаки сионистского режима на Газу

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аш-Шарк», Министерство иностранных дел Кувейта отреагировало на атаки сионистского режима на Газу, опубликовав заявление.

В заявлении говорится: «Кувейт решительно осуждает атаки Израиля на Газу».

Министерство иностранных дел в своем заявлении подчеркнуло необходимость объединения усилий международного сообщества для прекращения этих атак, которые подрывают безопасность и стабильность региона, а также подчеркнуло важность выполнения Советом Безопасности своих обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности путем обеспечения полного соблюдения соответствующих международных резолюций.

Министерство иностранных дел Кувейта также подчеркнуло: «Кувейт решительно осуждает атаки Израиля на сектор Газа и считает их явным пренебрежением ко всем региональным и международным усилиям по прекращению конфликта и восстановлению безопасности и стабильности в регионе».

В заявлении также говорится, что эти действия являются пренебрежением к выполнению международных резолюций, включая резолюцию № 2803 Совета Безопасности от 2025 года.