  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Резкая реакция Кувейта на атаки сионистского режима на Газу

21 ноября 2025 - 20:14
News ID: 1752639
Source: ABNA
Резкая реакция Кувейта на атаки сионистского режима на Газу

Министерство иностранных дел Кувейта отреагировало на атаки сионистского режима на Газу, опубликовав заявление.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аш-Шарк», Министерство иностранных дел Кувейта отреагировало на атаки сионистского режима на Газу, опубликовав заявление.

В заявлении говорится: «Кувейт решительно осуждает атаки Израиля на Газу».

Министерство иностранных дел в своем заявлении подчеркнуло необходимость объединения усилий международного сообщества для прекращения этих атак, которые подрывают безопасность и стабильность региона, а также подчеркнуло важность выполнения Советом Безопасности своих обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности путем обеспечения полного соблюдения соответствующих международных резолюций.

Министерство иностранных дел Кувейта также подчеркнуло: «Кувейт решительно осуждает атаки Израиля на сектор Газа и считает их явным пренебрежением ко всем региональным и международным усилиям по прекращению конфликта и восстановлению безопасности и стабильности в регионе».

В заявлении также говорится, что эти действия являются пренебрежением к выполнению международных резолюций, включая резолюцию № 2803 Совета Безопасности от 2025 года.

Your Comment

You are replying to: .
captcha