Гнев Эр-Рияда по поводу безудержной и дестабилизирующей политики Нетаньяху в регионе

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на веб-сайт Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Эр-Рияд отреагировал на дестабилизирующие действия сионистского режима в регионе, в частности на визит премьер-министра сионистского режима Биньямина Нетаньяху в сопровождении военного министра Исраэля Каца и некоторых других сопровождающих на юг Сирии, а также на нападения на Газу и нарушение соглашения о прекращении огня.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии опубликовало заявление, в котором решительно осудило посягательство на суверенитет Сирии, а также нападения на сектор Газа.

В заявлении говорится: «Мы осуждаем преднамеренное посягательство премьер-министра оккупационного режима Израиля и его чиновников на приграничный район юга Сирии, что является вопиющим нарушением суверенитета этой страны».

Далее в заявлении подчеркивается: «Агрессивное нападение оккупационного режима на город Газа и Хан-Юнис также осуждается».

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило: «Мы призываем международное сообщество выполнить свою ответственность за прекращение действий Израиля, нарушающих международные законы и договоры, особенно недавнее соглашение по Газе».

В заявлении отмечается: «Саудовская Аравия подчеркивает важность прекращения агрессии Израиля против суверенитета и территориальной целостности Сирии и соблюдения Соглашения о прекращении боевых действий 1974 года, которое обеспечивает безопасность и стабильность региона и гарантирует суверенитет и территориальную целостность Сирии».