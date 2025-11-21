Угрозы американской резолюции для управления Газой; Сценарии впереди для Сопротивления

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», одновременно с принятием американской резолюции по Газе в Совете Безопасности возросли опасения по поводу нарушения прав палестинцев. Международные договоренности в отношении Газы ставят приоритетом разоружение Сопротивления через международную переходную администрацию с широкими полномочиями. Эти договоренности также связывают вывод армии сионистского режима из Газы со стабилизацией ситуации с безопасностью в этом секторе; это означает, что оккупанты будут продолжать оставаться игроком в области безопасности на палестинской арене. Эта ситуация поднимает несколько вопросов о том, как Сопротивление будет справляться с последствиями этой резолюции на следующем этапе.

Угрозы американской резолюции для Газы

Несмотря на утверждения о том, что американская резолюция призывает к укреплению соглашения о прекращении огня и снижению ограничений на ввоз гуманитарной помощи в Газу, Вассам Афифа, арабский писатель и политический аналитик, считает, что эта резолюция несет серьезные угрозы, в том числе:

Интернационализация Газы на долгие годы и продолжение управления этим сектором под надзором органа, известного как «Совет мира», который был включен в план президента США Дональда Трампа.

Уничтожение палестинской власти путем разоружения Сопротивления.

Возвращение Палестинской администрации в сектор Газа в соответствии с внешними условиями, что означает, что процесс создания палестинского государства или гарантия палестинского суверенитета будет отложен без какого-либо четкого графика.

Несмотря на то, что американская резолюция пользуется явной политической поддержкой восьми арабских и исламских стран, которые считают эту резолюцию путем к созданию палестинского государства, реальность такова, что поддержка арабскими странами такой резолюции фактически создает моральную и политическую легитимность для уничтожения прав палестинцев.

Палестинские национальные группы и силы предупредили об опасностях упомянутой резолюции, считая ее попыткой навязать международную опеку над сектором Газа и принять предвзятую точку зрения в интересах сионистов. Эти группы также объявили, что любое обсуждение вопроса об оружии Сопротивления должно быть в рамках внутреннего политического процесса, который гарантирует прекращение оккупации, создание независимого палестинского государства и достижение права палестинцев на самоопределение.