Визит вице-премьера Ливана в Дамаск и встреча с Джулани

21 ноября 2025 - 20:13
Самопровозглашенный президент Сирии и вице-премьер-министр Ливана обсудили дело о пропавших без вести, пограничный вопрос, а также пути развития двусторонних отношений.

По сообщению информационного агентства «Абна», «Тарек Матри», вице-премьер-министр Ливана, в ходе официального визита в Дамаск встретился с самопровозглашенным президентом Сирии Абу Мухаммадом Джулани.

Согласно заявлению Национального информационного агентства Ливана, в ходе этого визита вице-премьер-министр провел ряд встреч с официальными лицами режима Джулани, включая министра иностранных дел Сирии «Асада аш-Шайбани» и министра юстиции «Музахира аль-Увейса». На этих встречах были рассмотрены общие вопросы, включая задержанных, пропавших без вести и пограничный вопрос.

На этих встречах также была подчеркнута важность продолжения координации и развития отношений в политической, безопасной, судебной и экономической сферах.

Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что «этот визит состоялся в рамках общей заинтересованности двух стран в укреплении диалога и связи, а также в подтверждении воли обеих сторон к поднятию двусторонних отношений на более высокий уровень».

