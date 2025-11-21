Визит вице-премьера Ливана в Дамаск и встреча с Джулани

По сообщению информационного агентства «Абна», «Тарек Матри», вице-премьер-министр Ливана, в ходе официального визита в Дамаск встретился с самопровозглашенным президентом Сирии Абу Мухаммадом Джулани.

Согласно заявлению Национального информационного агентства Ливана, в ходе этого визита вице-премьер-министр провел ряд встреч с официальными лицами режима Джулани, включая министра иностранных дел Сирии «Асада аш-Шайбани» и министра юстиции «Музахира аль-Увейса». На этих встречах были рассмотрены общие вопросы, включая задержанных, пропавших без вести и пограничный вопрос.

На этих встречах также была подчеркнута важность продолжения координации и развития отношений в политической, безопасной, судебной и экономической сферах.

Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что «этот визит состоялся в рамках общей заинтересованности двух стран в укреплении диалога и связи, а также в подтверждении воли обеих сторон к поднятию двусторонних отношений на более высокий уровень».