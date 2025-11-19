США отменили встречу спецпосланника Уиткоффа с лидером ХАМАС в Стамбуле

США приняли решение отменить встречу спецпосланника президента Стивена Уиткоффа с лидером ХАМАС в секторе Газа Халилем аль-Хейей. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, отмечая, что переговоры должны были пройти 19 ноября в Стамбуле.

«Главными причинами такого решения называются критика и давление со стороны Израиля на американскую администрацию», — передаёт телеканал.

По данным Al Arabiya, Израиль опасается, что такой контакт может повлиять на переговоры.

«Подобная встреча… могла бы затруднить дальнейшие непрямые переговоры Израиля с радикальным движением по выполнению плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе», — отмечает телеканал.

Ранее, как сообщает издание Axios, Стив Уиткофф отменил встречу с Владимиром Зеленским, который прилетел в Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.