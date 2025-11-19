Армия Израиля начала наносить удары по целям "Хезболлы" на юге Ливана

Армия Израиля начала наносить удары по югу Ливана. Об этом сообщает армейская пресс-служба в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы, целями этой серии ударов являются военные объекты шиитского движения "Хезболлы" в Южном Ливане. "Армия обороны Израиля наносит удары по нескольким объектам террористической инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана", - отметили в ЦАХАЛ. 18 ноября пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что израильские военные ударили по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря палестинского движения ХАМАС в районе Айн-эль-Хильве на юге Ливана. 3 ноября телеканал Al Hadath сообщил, что один из командиров "Хезболлы" Мухаммед Али Хадид был ликвидирован при атаке израильского беспилотника на юге Ливана. Инцидент произошел в городе Набатия, расположенном в 70 км от Бейрута. Утверждается, что в момент атаки шиитский военный находился в автомобиле, по которому дрон нанес удар. 2 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не потерпит угроз из Ливана и не допустит перевооружения шиитского движения "Хезболла".