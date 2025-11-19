Иран отрицает наличие переговорного процесса с США

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявление президента США о ведущихся переговорах, подчеркнув, что "в настоящее время никакого переговорного процесса между Ираном и США не существует".

Он пояснил позицию Тегерана: "Как неоднократно подчеркивал министр иностранных дел, нет логического обоснования для переговоров со стороной, которая не признает двусторонний характер переговорного процесса, гордится своими незаконными действиями в виде военной агрессии против Ирана и убийства его граждан, и очевидно стремится диктовать свои условия".

Отвечая на другой вопрос, касающийся связи между посланием президента Ирана наследному принцу Саудовской Аравии и предстоящим визитом наследного принца в США, Багаи сообщил: "Послание президента Ирана наследному принцу Саудовской Аравии, которое было передано новым главой Организации хаджа и паломничества Ирана, носило исключительно двусторонний характер. Содержание послания включало выражение благодарности Саудовской Аравии за услуги, предоставленные иранским паломникам во время прошлогоднего хаджа, а также подчеркивало важность продолжения сотрудничества и координации для успешного проведения хаджа в этом году".