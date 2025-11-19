Укрепление связей с соседями — неизменный курс внешней политики Ирана

Тахт-Раванчи в своей публикации сообщил о результатах своих визитов в Катар и Пакистан. «В Дохе у меня состоялась весьма полезная встреча с министром-советником Мухаммадом аль-Халифи, в ходе которой мы обсудили различные аспекты двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы. Мы выразили решимость к сотрудничеству с целью углубления наших связей», - сказал дипломат.

Далее замминистра отметил, что в Исламабаде он принял участие в 13-м раунде двусторонних политических консультаций с заместителем министра иностранных дел Пакистана Аминой Белудж. По его словам, в ходе встречи была проведена всеобъемлющая оценка ирано-пакистанских отношений, и стороны договорились принять конкретные шаги для их продвижения во всех сферах.

Кроме того, Тахт-Раванчи сообщил о состоявшейся очень конструктивной встрече с вице-премьером и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром.

В заключение заместитель министра подчеркнул, что «укрепление отношений со всеми соседними государствами является неизменным курсом внешней политики Исламской Республики Иран».