Йемен: Резолюция США – легитимизация внешнего опекунства над палестинским народом

19 ноября 2025 - 10:54
Министерство иностранных дел Йемена заявило, что резолюция США по Газе является легитимизацией внешнего опекунства над палестинским народом.

Как сообщает агентство Abna со ссылкой на «Аль-Масира», Министерство иностранных дел Йемена заявило в своем заявлении, что недавняя резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Газе легитимизирует внешнее опекунство над палестинским народом.

В заявлении говорится: «Эта резолюция игнорирует неоспоримые права палестинского народа, включая их право на прекращение оккупации, самоопределение и создание палестинского государства».

Министерство иностранных дел Йемена добавило: «Через эту резолюцию США пытаются достичь целей, которые сионистский режим не смог достичь с помощью геноцида».

В заявлении также говорится: «Любой план или проект, который игнорирует или пытается обойти права палестинского народа, обречен на провал».

Министерство подчеркнуло, что резолюция Совета Безопасности вновь продемонстрировала постоянную неспособность Совета положить конец агрессии и навязанной блокаде против Газы.

Заседание Совета Безопасности ООН по предложенному Трампом плану относительно ситуации в секторе Газа состоялось в понедельник вечером по времени Нью-Йорка (раннее утро вторника по времени Тегерана).

Тринадцать членов Совета Безопасности проголосовали за проект резолюции США по Газе, а представители России и Китая воздержались.

