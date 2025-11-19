ХАМАС: Мир должен поддержать жертву, а не быть в сговоре с палачом

По сообщению агентства Abna, Движение исламского сопротивления Палестины (ХАМАС) сегодня (вторник) опубликовало заявление, в котором высоко оценило героическую операцию наезда автомобилем и нападения с применением холодного оружия недалеко от поселения «Гуш-Эцион» на юге Вифлеема. Оно назвало это естественным ответом на попытки оккупационного режима уничтожить палестинское дело, а также на усиление репрессий и агрессии оккупационных военных и поселенцев на Западном берегу и в Иерусалиме, включая убийства, задержания, разрушения, строительство поселений и непрекращающиеся рейды.

ХАМАС в этом заявлении подчеркнул, что продолжение преступной агрессии против палестинского народа, попытки навязать новые реалии в секторе Газа и продолжение планов иудаизации и аннексии на Западном берегу не останутся без противостояния и полевой реакции.

Движение заявило: «Наш народ имеет право сопротивляться оккупации и отвечать на ее преступления и нарушения законов, и эта операция является ничем иным, как неизбежным результатом упорства оккупационного режима в его агрессии против нашего народа, земли и святынь».

ХАМАС еще раз подчеркнул, что палестинский народ продолжит свою стойкость и настаивать на своих законных правах, и провалит все попытки уничтожить его дело и планы перемещения.

Движение также предупредило об опасном обострении ситуации на местах в случае продолжения репрессий и тирании оккупационного режима и вновь призвало международное сообщество принять меры и оказать давление для прекращения продолжающихся преступлений оккупантов.

ХАМАС завершил свое заявление словами: «[пропущенный текст, предположительно «جنایات» - преступления]»