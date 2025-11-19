  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Хвастовство Нетаньяху: Мы нанесли удар по иранской оси со всех сторон

19 ноября 2025 - 10:53
News ID: 1751957
Source: ABNA
Хвастовство Нетаньяху: Мы нанесли удар по иранской оси со всех сторон

Премьер-министр сионистского режима, заявив, что его режим нанес удар по иранской оси со всех сторон, утверждал: «Наши руки открыты для дальнейших атак».

По сообщению агентства Abna со ссылкой на Sputnik, премьер-министр сионистского режима Биньямин Нетаньяху сказал: «Мы атаковали Иран, и наши руки все еще открыты для дальнейших атак».

Далее он заявил: «За последние два года мы нанесли удар по иранской оси со всех сторон, и наша работа еще не завершена, необходимы дальнейшие действия».

Воинственный премьер-министр сионистского режима заявил: «Израиль полон решимости продолжать войну на всех фронтах».

Нетаньяху прокомментировал принятие Советом Безопасности ООН предложенной США резолюции о ситуации в секторе Газа, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп приложил значительные усилия в этом отношении.

Далее он призвал к разоружению ХАМАС и прекращению его присутствия в секторе Газа, утверждая: «Мы протягиваем руку мира нашим соседям, которые хотят нормализовать с нами отношения, и приглашаем их присоединиться к нам в изгнании ХАМАС и его сторонников из региона».

Your Comment

You are replying to: .
captcha