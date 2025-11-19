Палестинское сопротивление: Бомбардировка Ливана – тяжелый удар по сторонникам мира с Израилем

По сообщению агентства Abna со ссылкой на палестинское информационное агентство «Шихаб», Комитеты палестинского сопротивления выступили с заявлением в ответ на резню в лагере Айн аль-Хильве.

В заявлении говорится: «Мы решительно осуждаем ужасную резню палестинцев, совершенную сионистским врагом в лагере Айн аль-Хильве».

Комитеты палестинского сопротивления добавили: «Эта новая резня еще раз раскрывает истинное лицо сионистского режима, который построен на массовых убийствах и геноциде. Мы считаем нападение на лагерь Айн аль-Хильве сильным ударом по всем, кто возлагал надежды на нормализацию, сосуществование и мирные соглашения с оккупантами».

Несколькими часами ранее сионистский враг нанес удар беспилотником по лагерю «Айн аль-Хильве» в городе Сайда на юге Ливана, в результате чего 13 человек погибли и несколько получили ранения.

За последние дни сионистский режим неоднократно нарушал режим прекращения огня и наносил удары по различным районам Ливана.