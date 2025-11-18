Эрдоган: до прекращения оккупации Израилем Палестины мир в регионе невозможен

Мир на Ближнем Востоке невозможен без прекращения оккупации Израилем Палестины и создания независимого палестинского государства в границах 1967 года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по завершении заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Обеспечить мир в регионе невозможно до тех пор, пока не будет прекращена оккупация Палестины и создано палестинское государство в границах 1967 года. Пока Палестина страдает, ни одна страна в регионе не может чувствовать себя в безопасности", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция продолжает доставку в Газу гуманитарной помощи. "Несмотря на препятствия со стороны Израиля в доставке гуманитарной помощи в Газу, мы продолжаем оказывать ей поддержку, в регион прибыл 18-й корабль с гуманитарным грузом, 47 грузовиков с помощью прибыли к КПП "Рафах". Необходимо срочно помочь жителям Газы, которые живут в палаточных лагерях. Отправка контейнеров из нашей страны в Газу позволит облегчить там ситуацию", - сказал Эрдоган.