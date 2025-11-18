«Позитивно только на бумаге». Что не так с резолюцией США по сектору Газа?

13 стран Совбеза ООН проголосовали за принятие проекта резолюции по урегулированию в секторе Газа, который ранее предложили Штаты. Документ предлагает сформировать Международные стабилизационные силы (МСС), они должны будут заниматься защитой границ и демилитаризацией в секторе Газа. До 2027 года функции переходного правительства должен исполнять «Совет по вопросам мира», его, предположительно, возглавит президент США Дональд Трамп. Россия и Китай от голосования воздержались.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя уже назвал принятый проект котом в мешке и предположил, что он может стать прикрытием для «экспериментов» Штатов и Израиля. Например, он отметил, что в плане, который ранее представлял Трамп, не было указаний о том, что МСС будут заниматься демилитаризацией, однако в резолюции такая функция у них есть, из-за чего те со временем попросту могут превратиться в сторону конфликта. На что, разумеется, ни одна из стран — членов таких сил не подписывалась.

«Никаких конкретных деталей, сроков или условий этот проект не предлагает .То, что российская сторона воздержалась от голосования, показывает, что принятый документ еще достаточно сырой и требует значительных уточнений. При этом выступать против или вносить свой проект Россия не стала — как отметил Небензя, наша страна учла позицию Рамаллы и стран, которые активно вовлечены сейчас в процесс урегулирования»

Форсированное продвижение этого проекта завязано на Трампе. Сам американский лидер уже поздравил мир с принятым решением и назвал его одним из важнейших в истории ООН.

«На бумаге все выглядит позитивно, а на деле — не очень. В состав международных сил, например, может войти Турция, у которой есть ряд разногласий с Израилем, что вполне может отразиться на работе сил. Эта инициатива нужна самому Трампу больше, чем кому-либо, чтобы он мог записать себе в актив успешной урегулирование ближневосточного конфликта и войти в историю. Тем более что на украинском направлении у него пока никаких заслуг не просматривается».