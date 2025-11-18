Иран предложил создать совместную криптовалюту в рамках ШОС

— На 24-м заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) первый вице-президент Ирана Мохаммадреза Ареф представил ряд инициатив, направленных на укрепление практического экономического взаимодействия между десятью странами-членами. Среди ключевых предложений — разработка общей криптовалюты ШОС

По словам Арефа, внедрение единого цифрового инструмента расчётов может существенно упростить торгово-экономические обмены между странами организации, повысить уровень доверия и прозрачности, а также содействовать усилению региональной интеграции и достижению целей устойчивого развития.

Он также подчеркнул необходимость разработки нового, более эффективного механизма межбанковского обмена сообщениями, отметив, что странам ШОС следует активнее сотрудничать в создании альтернативных финансовых каналов и инструментов.

Инициативы Ирана, по словам Арефа, могут стать важным шагом на пути к формированию современной и независимой финансовой инфраструктуры внутри организации.