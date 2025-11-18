Арагчи: отношения Ирана с Россией носят стратегический характер

Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией являются стратегическим партнерством. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи во вторник, 18 ноября, на церемонии открытия первого саммита губернаторов прикаспийских регионов.

Глава дипломатического ведомства отметил, что отношения со всеми странами каспийского региона находятся на высоком уровне. «С некоторыми из этих стран мы выстроили стратегические отношения», — добавил он.

«Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией являются стратегическим партнерством, — подчеркнул Арагчи. — В прошлом году президенты двух стран подписали соглашение о 20-летнем долгосрочном сотрудничестве для стратегического партнерства. Между нами и Россией осуществляется тесный политический, экономический и международный обмен».

Глава МИД Ирана напомнил, что президент Пезешкиан совершил визит в Россию, а также весьма важную поездку в Азербайджан, и в течение следующего месяца посетит Казахстан и Туркменистан. «Связи между лидерами стран этого региона очень тесные», — констатировал он.

Акцентируя важность Каспийского региона, Арагчи заявил, что Каспийское море имеет для Ирана такое же значение, как Персидский залив и прилегающая к нему территория. «У нас есть очень важные вопросы в этом регионе. Прикаспийские страны, осознавая важность этого региона, общие интересы, а также наличие общих проблем и тревог, уже много лет назад начали совместное сотрудничество», — сказал он.

Первый саммит губернаторов прикаспийских регионов по инициативе Ирана начал работу в Гиляне во вторник, 18 ноября, под лозунгом «Каспий — мост дружбы и регионального развития». Мероприятие продлится два дня.