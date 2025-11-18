Новая «Флотилия Стойкости» (Samoud) на подходе; Наземный караван направляется в Газу

По сообщению информационного агентства Abna, в то время как нападения сионистских военных на пассажиров судов «Флотилии Стойкости» в международных водах все еще остаются в памяти общественности, тунисские активисты готовятся к отправке новой флотилии в сторону сектора Газа.

В этой связи сообщается, что новая флотилия направится в сектор Газа в ближайшие месяцы другим способом. Эта флотилия будет больше предыдущей по количеству участвующих судов.

Также сообщается, что на этот раз Тунис не будет местом сбора кораблей этой флотилии; корабли будут только проходить через территориальные воды Туниса, а другие страны, такие как Алжир, станут местом сбора палестинских активистов.

Мавритания также была названа страной, которая может принять участие в этом процессе. Порты Ливии, особенно Триполи или Мисурата, а также Египет могут быть использованы в этой программе. Тунисские активисты заявили, что в этой инициативе примут участие десятки стран, поскольку сектор Газа остается в осаде, несмотря на введение прекращения огня.

Также сообщается, что наземный караван с гуманитарной помощью отправится из Мавритании и, пройдя через Ливию и Египет, достигнет контрольно-пропускного пункта «Рафах».