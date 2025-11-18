Губернатор (администрации) Джулани: Военная операция в Эс-Сувейде не стоит на повестке дня

По сообщению информационного агентства Abna, «Мустафа аль-Баккур», губернатор Эс-Сувейды, заявил, что силы безопасности Переходного правительства Сирии следят за прекращением огня в провинции Эс-Сувейда и не имеют планов проведения военной операции в этом районе.

Губернатор Эс-Сувейды также возложил ответственность за эскалацию конфликта на друзовские силы местной обороны; силы, которые, по его словам, находятся под влиянием «шейха Хикмата аль-Хиджри», одного из друзовских священнослужителей. Аль-Хиджри призывает к более тесным отношениям с сионистским режимом.

В течение последних трех дней продолжались столкновения между друзовскими силами и арабскими племенами на юге и западе города Эс-Сувейда. Друзы обстреляли позиции сил Джулани на линии соприкосновения в районе Аль-Маджля.