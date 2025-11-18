  1. Home
Сионистский министр: Мы приготовили камеру для Махмуда Аббаса

18 ноября 2025 - 11:27
News ID: 1751592
Source: ABNA
Несмотря на полное подчинение Палестинской администрации сионистскому режиму, Итамар Бен-Гвир потребовал убийства высокопоставленных чиновников этой администрации.

По сообщению информационного агентства Abna, Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности сионистского режима, обратился к Нетаньяху со словами: «Вы должны объявить, что Махмуд Аббас (глава Палестинской администрации) не обладает иммунитетом».

Он добавил: «Если они предпримут какие-либо действия в направлении международного признания палестинского государства, и если Организация Объединенных Наций это сделает, Нетаньяху должен отдать приказ об убийстве высокопоставленных чиновников Палестинской администрации».

Бен-Гвир сказал: «Махмуд Аббас также должен быть арестован. Мы приготовили для него камеру в тюрьме Кциот».

Это происходит несмотря на то, что Палестинская администрация считается марионеткой сионистского режима на Западном берегу и осуществляет полное сотрудничество в области безопасности и разведки с Тель-Авивом.

