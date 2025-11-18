Парламент Иордании сделал военную службу обязательной в ответ на угрозы Израиля

По сообщению информационного агентства Abna, парламент Иордании утвердил проект закона, представленный правительством страны, о повторном введении обязательной военной службы для граждан Иордании.

Принятие этого закона состоялось на вчерашнем заседании парламента Иордании с участием премьер-министра Джафара Хассана и членов кабинета министров страны. Планируется, что необходимые меры для вступления закона в силу начнутся с февраля следующего года.

Амин Машакбе, бывший министр Иордании и эксперт по политическим вопросам страны, подчеркнул, что введение обязательной военной службы в Иордании является необходимой мерой в свете существующих угроз безопасности, особенно посягательств сионистского режима.

Он добавил, что исполнение этого закона было приостановлено в 1991 году, но нарастание угроз со стороны сионистского режима против региона, особенно расширение поселений, привело к его пересмотру.