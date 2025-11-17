Власти Газы заявили об угрозе беспрецедентной гуманитарной катастрофы

Согласно ее утверждению, 288 тыс. перемещенных палестинских семей в секторе, которые были размещены в палаточных лагерях для беженцев, оказались в крайне затруднительном положении: после первых же обильных осадков "десятки тысяч палаток" были частично или полностью затоплены и стали непригодны для проживания. В результате "сотни тысяч" перемещенных лиц в настоящее время вынуждены проживать в ужасающих условиях, "лишенные даже самого необходимого".

В заявлении отмечается, что, несмотря на режим прекращения огня, помощь в Газу по-прежнему не поступает в необходимом объеме, тогда как местные жители, лишившиеся домов вследствие военных действий, остро нуждаются в палатках, мобильных домах и стройматериалах для их утепления, отопительном и ином оборудовании для обеспечения элементарных санитарно-бытовых условий в зимний период.

По мнению властей, сектору грозит "беспрецедентная гуманитарная катастрофа". В этой связи власти призвали мировое сообщество и международные организации принять неотложные меры для оказания помощи населению Газы.