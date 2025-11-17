  1. Home
ХАМАС: Израиль скрывает часть палестинских заключённых в своих тюрьмах и несёт ответственность за их жизни

17 ноября 2025 - 19:47
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Движение отметило, что факт сокрытия некоторых заключённых вызывает серьёзные опасения по поводу их благополучия и безопасности.

- Движение ХАМАС заявило, что израильский режим скрывает имена и местонахождение определённого числа палестинских заключённых в своих тюрьмах, и возложило на Израиль полную ответственность за их жизни.

ХАМАС сообщил, что после месяца контактов с израильским режимом через посредников, силы сопротивления получили список из 1468 палестинских заключённых, которые были захвачены в плен во время войны против сектора Газа.

В своём заявлении ХАМАС подчеркнул: "Оккупационный режим несёт полную ответственность за жизни всех заключённых и задержанных, а также за любые манипуляции со списком. Этот режим до сих пор скрывает некоторое число заключённых в своих тюрьмах и отказывается раскрыть их имена."

