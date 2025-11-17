Иран — мировой лидер в борьбе с наркотиками: иранский чиновник

Заместитель генерального секретаря Штаба по борьбе с наркотиками Ирана, Мохаммад Зареи, заявил, что Исламская Республика Иран, благодаря решительному противодействию наркотрафику, находится в авангарде мировой борьбы с этим злом, несмотря на то, что наркозависимость является крупнейшей социальной проблемой в стране.

Выступая в понедельник на церемонии уничтожения 20 тонн наркотических и психотропных веществ полицией Большого Тегерана, Зареи выразил признательность командующему Силами правопорядка Ирана (ФАРАДЖА), бригадному генералу Ахмадрезе Радану.

Зареи подчеркнул, что Исламская Республика Иран гордится тем, что более четырёх десятилетий решительно борется с явлением наркомании и наркотрафика.

"Более четырёх тысяч мучеников (шахидов) и около 12 тысяч раненых (джаназбан) пожертвовали своими жизнями в этой благородной борьбе", — заявил Зареи.

Он подчеркнул, что эти жертвы и решительное противодействие позволили Ирану занять «первое место и стоять на передовой мировой борьбы с наркотиками».