Почему западные избиратели больше не доверяют демократии?

Недавно Politico написало в статье: Избиратели во всем западном мире обеспокоены угрозами демократии и опасаются, что экстремистские партии, фейковые новости и коррупция подорвут избирательный процесс.

Ipsos опросил более 9800 избирателей в Британии, Франции, США, Испании, Италии, Швеции, Хорватии, Нидерландах и Польше в ходе опроса, проведенного с 12 по 29 сентября. Результаты показали, что в среднем 45% респондентов в этих девяти странах были недовольны тем, как работает демократия.

Избиратели, идентифицирующие себя с крайними политическими течениями — как левыми, так и правыми, — чаще других считали, что демократия провалилась.

Во Франции и Нидерландах уровень удовлетворенности снизился за последний год из-за политических кризисов. За последний год французское правительство несколько раз распадалось из-за национального бюджетного кризиса, а коалиция в Нидерландах распалась в начале этого года, а новые выборы должны состояться в октябре.

Ни в одной из девяти опрошенных стран большинство избирателей не считали, что их национальное правительство адекватно представляет их взгляды. Меньше всего были удовлетворены избиратели Хорватии и Британии; лишь 23% в обеих странах заявили, что их правительство эффективно представляет их интересы.

В Соединенных Штатах 61% избирателей считают, что состояние демократии ухудшилось с 2020 года.

Избиратели во Франции (86%) и Испании (80%) были наиболее обеспокоены будущим своих демократических систем в ближайшие пять лет. Респонденты назвали распространение дезинформации, коррупцию, отсутствие ответственности политиков и рост экстремистской политики главными угрозами демократии.

«Широко распространена обеспокоенность тем, как работает демократия; люди, в частности, считают, что национальные правительства не представляют их интересы. Особую обеспокоенность вызывает влияние фейковых новостей, дезинформации, безответственности политиков и экстремизма. В большинстве стран наблюдается стремление к радикальным переменам».

Результаты опроса появились на фоне растущей обеспокоенности по поводу угрозы демократии на Западе. В недавнем докладе «Группы двадцати» также отмечается, что глобальное неравенство в распределении богатства подпитывает поддержку экстремистских партий, подрывает политические дебаты и прокладывает путь к авторитаризму.

На этой неделе Европейская комиссия представила планы по укреплению демократии в 27 государствах-членах ЕС.