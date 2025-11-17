Переосмысливая преступления Запада | Резня на реке Митчелл-символ убийства австралийских аборигенов

прибытие британцев в Австралию в 1788 году стало началом тёмного периода для аборигенов этой земли. С появлением первой группы британцев в Австралии начались кровопролитные конфликты с аборигенами. Колонизаторы захватили земли аборигенов для сельского хозяйства и животноводства, лишив их жизненно важных ресурсов. Этот процесс встретил сопротивление со стороны аборигенов, но британцы ответили жестоким насилием и репрессиями. Кровавые конфликты прокатились по всему континенту, многие племена были уничтожены, а по всей Австралии прокатилась волна массовых убийств. Резня, депортации, завезённые болезни и систематическая политика привели к резкому сокращению численности аборигенов и попыткам уничтожить их физически и культурно.

Организованный геноцид

Важнейшим аспектом британских зверств были массовые убийства. Британские колонизаторы в Австралии совершали массовые расправы с аборигенами в XVIII и XIX веках. Эти убийства включали массовые расстрелы, отравление зараженной пищей и водой, сжигание деревень и депортацию детей, и в совокупности считаются частью процесса геноцида. Резня австралийских аборигенов британскими колонизаторами была не единичным случаем, а частью систематической политики этнической и культурной чистки. Эти преступления оказали глубокое влияние на аборигенное общество, и их последствия продолжают ощущаться и по сей день, выражаясь в дискриминации и лишениях. Исторические исследования показывают, что в Австралии зарегистрировано более 300 мест массовых убийств, где аборигены подвергались систематическим убийствам. В штате Виктория численность аборигенов сократилась на три четверти всего за два десятилетия после начала колонизации.

Известные массовые убийства

— Резня на реке Митчелл (Квинсленд, 1860-е годы):

Резня на реке Митчелл была одним из самых кровавых событий в истории Австралии. Она произошла 18 декабря 1864 года на севере Квинсленда. В ходе неё десятки австралийских аборигенов были убиты полицией и европейскими поселенцами. Этот инцидент считается примером жестокого обращения колонизаторов с коренными австралийскими общинами. Во время резни пограничная служба и европейские поселенцы атаковали район у реки Митчелл. Их главной целью было подавление и уничтожение группы аборигенов, сопротивлявшихся оккупации своих земель. Сообщается, что в результате нападения погибло от 30 до 40 аборигенов, включая женщин и детей. Эта резня была частью более масштабной кампании колониального насилия против коренных австралийцев, которая продолжалась на протяжении всего XIX века. Последствия резни на реке Митчелл были серьёзными. С одной стороны, численность коренного населения региона резко сократилась, и многие выжившие были вынуждены покинуть свои исконные земли. С другой стороны, это событие осталось в коллективной памяти коренных народов, как символ исторической несправедливости. Сегодня исследователи и правозащитники считают эту резню частью тёмной истории Австралии, представляя её как пример культурного и физического геноцида коренных народов.

– Резня в Мэйолл-Крик (Новый Южный Уэльс, 1838 г.):

Группа поселенцев массово убила 28 коренных жителей; этот инцидент стал одним из немногих случаев, когда виновные были преданы суду и казнены.

– Резня в Канда (Тасмания, 1828 г.):

Во время «Чёрной войны» в Тасмании были убиты десятки коренных жителей, и остров практически лишился коренного населения.

– Массовые отравления:

Зарегистрировано более девяти случаев гибели коренных жителей от отравленной пищи или воды.

Политика геноцида

Прямое насилие было лишь частью истории. Британцы проводили политику, направленную на культурное и физическое уничтожение аборигенов:

– Депортация и разлучение детей аборигенов с их семьями, которые позже стали известны, как «украденное поколение».

– Запрет языков и ритуалов аборигенов и навязывание европейской культуры.

– Экспроприация земель и разрушение традиционного образа жизни.

В совокупности эти действия известны, как попытки культурного и физического геноцида.

Реакция и сопротивление аборигенов

Несмотря на повсеместное насилие, австралийские аборигены так и не сдались полностью. Они пытались сохранить свою самобытность посредством местных восстаний, сохранения традиций и устной передачи своей истории. Но давление колонизаторов было настолько сильным, что многие общины аборигенов были уничтожены или маргинализированы.

Долгосрочные последствия

Британские преступления оказали глубокое влияние на общество аборигенов:

- Резкое сокращение численности населения и вымирание многих племён.

- Бедность, дискриминация и социальная маргинализация, продолжающиеся по сей день.

- Кризис культурной идентичности и утрата языков и традиций коренных народов.

Сегодня коренные австралийцы продолжают бороться с такими проблемами, как высокий уровень тюремного заключения, безработица и хронические заболевания, корни которых кроются в колониальной политике.

Признания и официальные расследования

В последние годы комиссии по установлению фактов, такие как Комиссия по правосудию, официально заявили, что британские колонизаторы в Австралии совершили геноцид, и призвали к компенсации и социальным реформам. Проект, возглавляемый Линдаллом Райаном, профессором истории Ньюкаслского университета, нанёс на карту более 300 мест массовых убийств в Австралии. Австралийские историки также нанесли на карты места массовых убийств, чтобы задокументировать исторические свидетельства этих преступлений. Даже некоторые австралийские политики сегодня призывают положить конец британской зависимости и взять на себя историческую ответственность за эти преступления.

Заключение

Британские зверства в Австралии – яркий пример колониального насилия и попытки уничтожить коренной народ. Резня, культурная и экономическая политика, депортация детей – всё это представляло собой геноцидный проект. Хотя австралийское правительство сегодня заявляет о предпринятых мерах по искуплению вины за прошлое, исторические раны никогда не заживают. Помнить об этих зверствах необходимо не только для восстановления исторической справедливости, но и для предотвращения подобных злодеяний в будущем.