Широкое осуждение посягательств поселенцев на мечеть Аль-Акса и мечети на Западном берегу

Министерство иностранных дел Катара выступило с заявлением, в котором говорится, что нападение сионистских поселенцев на священное для мусульман место является явным нарушением международного права и резолюций Совета Безопасности, и что любая попытка изменить исторический и религиозный статус мечети Аль-Акса считается нападением не только на палестинцев, но и на миллионы мусульман по всему миру. Как сообщает Pars Today, Катар вновь подчеркнул свою неизменную поддержку палестинского дела и права народа этой земли на свободное вероисповедание и создание независимого государства.

Саудовская Аравия также осудила посягательство израильских поселенцев на комплекс мечети Аль-Акса и сожжение мечети Хаджа Хамида на Западном берегу реки Иордан, заявив, что права палестинского народа постоянно нарушаются оккупантами и экстремистскими поселенцами. Саудовская Аравия предупредила, что продолжение этих действий без сдерживающего фактора подорвет международные усилия по достижению мира и приведёт к эскалации напряжённости и продолжению конфликта.

Египетский университет Аль-Азхар, в свою очередь, назвал акт сожжения поселенцами мечети на Западном берегу реки Иордан «террористическим, экстремистским и ненавистническим преступлением» и самым решительным образом осудил его.

В четверг израильские поселенцы подожгли часть мечети в городе Дейр-Эсития на Западном берегу реки Иордан, написав на её стенах расистские лозунги на иврите.

Поджог мечети — лишь часть серии неоднократных нападений израильтян на мечети и исламские святыни в этом году. Палестинские правозащитные организации задокументировали десятки подобных инцидентов, включая поджоги мечетей, осквернение Священного Корана и написание лозунгов, призывающих к изгнанию или резне палестинцев.

Согласно информации, опубликованной Центром по борьбе с разделительным барьером и еврейскими поселениями, израильские поселенцы совершили 7154 нападения на Западном берегу за двухлетнюю геноцидную войну против Газы, в результате чего 33 палестинца мученически погибли, жители 33 районов были вынуждены покинуть свои дома.

За этот период совместные нападения израильской армии и поселенцев привели к гибели по меньшей мере 1072 палестинцев, ранению около 10 700 человек и аресту более 20 500 человек.

Недавнее соглашение о прекращении огня в секторе Газа положило конец геноцидной войне, развязанной израильским режимом против этого региона. Она началась 8 октября 2023 года и привела к гибели более 69 000 человек и ранению более 170 000 человек, большинство из которых — дети и женщины. Организация Объединенных Наций оценила стоимость восстановления разрушений, вызванных этой агрессией, примерно в 70 миллиардов долларов.