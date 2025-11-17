Израильские учёные по-прежнему сталкиваются с изоляцией

газета The New York Times написала в своём репортаже: Бойкот израильских университетов в Европе, усилившийся с начала войны в Газе, является примером растущей международной изоляции Израиля из-за его недобросовестного поведения в ходе войны в Газе.

Эммануэль Нахшон (руководитель совместной рабочей группы восьми израильских университетов по борьбе с бойкотом) заявляет: «Эти бойкоты будут продолжаться, поскольку их цель — лишить Израиль легитимности».

Согласно сообщению, на сегодняшний день 50 европейских учебных заведений ввели в общей сложности более 1000 санкций против Израиля, включая прекращение сотрудничества, отмену программ студенческого обмена и отказ в исследовательских грантах израильским учёным.

В этой связи Гентский университет в Бельгии, считающийся лидером этого европейского движения, после прекращения огня в секторе Газа объявил о продолжении бойкота всех израильских университетов. Амстердамский университет в Нидерландах также заявил, что не будет сотрудничать с израильскими академическими учреждениями, поскольку «мир и справедливость не будут достигнуты таким простым соглашением».

Академический бойкот сионистского режима утроился

Тем временем, ивритоязычное СМИ сообщило, что академический и университетский бойкот Израиля за последний год утроился. Газета «Гаарец» сообщила по этому поводу: «Университеты и научно-образовательные центры сионистского режима в настоящее время сталкиваются с беспрецедентным кризисом и становятся свидетелями многократного ужесточения санкций и прекращения сотрудничества».

В докладе говорится: "Согласно докладу, опубликованному ивритоязычной газетой «Гаарец», университеты на оккупированных территориях столкнулись с беспрецедентным кризисом после того, как академический бойкот израильских исследователей и учреждений утроился за год и достиг почти 1000 зарегистрированных случаев за последние два года. В своей статье газета «Гаарец» назвала эту ситуацию «самой опасной в истории израильских университетов».

Газета отметила растущую обеспокоенность в академических кругах по поводу «долгосрочного ущерба», который может быть нанесён научным исследованиям на оккупированных территориях после расширения бойкота западных университетов, особенно в Европе и США, в знак протеста против политики оккупации и продолжающейся войны в секторе Газа.

Ведущие учёные-сионисты сообщили газете, что научные исследования на оккупированных территориях «под угрозой краха», при этом никаких мер для решения этой проблемы не предпринято.

«Гаарец» пояснила, что университеты режима ищут другие варианты академического сотрудничества в Восточной Европе и Азии на фоне опасений, что «израильские научные исследования будут вытеснены из Европы» и что некоторые исследователи будут вынуждены эмигрировать, чтобы избежать академической изоляции.

Президент Тель-Авивского университета Ариэль Порат заявил: «Нынешняя ситуация — самая опасная за последние два года», а его заместитель Меллат Шамир заявил, что эмбарго «ухудшилось после переговоров о прекращении огня», отметив, что «ситуация в Европе значительно хуже, и молодые исследователи становятся его главными жертвами».

С другой стороны, президент Университета Бен-Гуриона Даниэль Хаймович заявил, что Израилю может «потребоваться целое десятилетие, чтобы восстановить академические отношения с Европой».

Тем временем, президент Сионистской академии наук Давид Харель заявил, что «скрытое эмбарго масштабнее объявленного и будет влиять на финансирование научных исследований на долгие годы».

Согласно докладу, почти 40 университетов по всему миру объявили о полной или частичной приостановке сотрудничества с университетами на оккупированных территориях, при этом было зафиксировано более 1000 случаев бойкота, включая отказы от сотрудничества, приглашения на конференции, совместные исследовательские проекты, отмену программ студенческого обмена и задержки в публикации исследований.