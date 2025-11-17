Парламент Ирана | Калибаф: Иран всегда осуждает терроризм

Мохаммад Бакер Калибаф в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой генералом Аязом Садеком решительно осудил недавний теракт в этой стране и выразил сочувствие правительству, народу и семьям жертв этого инцидента, заявив: «Иран всегда осуждает терроризм в любой форме и по любым мотивам и подчёркивает необходимость сотрудничества между странами региона для противодействия экстремизму».

Присутствие Соединённых Штатов в Западной Азии представляет угрозу региональной безопасности

Кроме того, Мохаммад Мовахед, член Комиссии по статье 90 Исламского консультативного собрания Ирана, ссылаясь на акцент Лидера Исламской революции на роли Соединённых Штатов в разжигании войны в регионе, заявил: «Опыт показывает, что везде, где появляются Соединённые Штаты, уровень нестабильности и терроризма растёт. Следовательно, безопасность Западной Азии может быть достигнута только благодаря опоре на возможности стран региона и взаимному сотрудничеству».

Мохаммад Мовахед продолжил: «Для защиты своих экономических и политических интересов Соединенные Штаты сформировали региональный порядок, основанный на своем военном присутствии, и не стремятся учитывать волю стран региона. Следовательно, корень большинства войн и нестабильности следует искать в этом иностранном присутствии».

Многополярный и регионально-ориентированный порядок; решение проблемы безопасности

Этот представитель Исламской консультативной ассамблеи Ирана считал, что решение проблемы обеспечения безопасности в регионе заключается в переходе к многополярной и регионально-ориентированной системе, и отметил: «Страны региона, опираясь на свои возможности и взаимное сотрудничество, могут создать механизм разрешения споров. В таком порядке диалог и сотрудничество заменят иностранное вмешательство. Поэтому уход Соединенных Штатов — это не угроза, а возможность для достижения подлинной независимости региона».

Сотрудничество с соседями крайне важно для экономического развития и безопасности.

Ибрахим Азизи, председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, также подчеркнул важность политики добрососедства и заявил: «Устойчивые отношения с соседними странами, особенно с Афганистаном, и использование возможностей границы для экономического развития и обеспечения безопасности являются одними из главных приоритетов внешней политики Ирана». Азизи также упомянул о давних отношениях между Ираном и Пакистаном и отметил: «Пакистан решительно поддерживал Иран во время 12-дневной войны сионистского режима и в последние годы установил очень хорошие отношения с Ираном».