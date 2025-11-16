ВМС КСИР подтвердили захват нефтяного танкера в Оманском заливе

Пресс-служба ВМС КСИР сообщила, что в 7:30 утра вчерашнего дня бойцы подразделений быстрого реагирования ВМС КСИР, получив постановление суда о конфискации груза с танкера под торговым названием "Talara", идущего под флагом Маршалловых островов, отследили его перемещения, перехватили и захватили судно.

Сегодня утром танкер был отбуксирован на якорную стоянку для расследования нарушений.

ВМС КСИР заявили, что операция была успешно проведена в соответствии с законодательством и по распоряжению судебных органов с целью защиты национальных интересов Ирана. После полной инспекции груза, досмотра танкера и изучения документации было установлено, что судно является нарушителем, перевозившим незаконный груз.