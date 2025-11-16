  1. Home
ВМС КСИР подтвердили захват нефтяного танкера в Оманском заливе

16 ноября 2025 - 20:54
News ID: 1751047
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
– Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР) подтвердили захват танкера в Оманском заливе, заявив, что это было сделано «в целях защиты интересов и ресурсов иранского народа».

Пресс-служба ВМС КСИР сообщила, что в 7:30 утра вчерашнего дня бойцы подразделений быстрого реагирования ВМС КСИР, получив постановление суда о конфискации груза с танкера под торговым названием "Talara", идущего под флагом Маршалловых островов, отследили его перемещения, перехватили и захватили судно.

Сегодня утром танкер был отбуксирован на якорную стоянку для расследования нарушений.

ВМС КСИР заявили, что операция была успешно проведена в соответствии с законодательством и по распоряжению судебных органов с целью защиты национальных интересов Ирана. После полной инспекции груза, досмотра танкера и изучения документации было установлено, что судно является нарушителем, перевозившим незаконный груз.

