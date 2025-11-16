Посол Ирана в ООН: Тегеран никогда не подчинится угрозам или принуждению

«Наш ответ — это только уважение, верховенство закона и равенство, и военная агрессия и экономический терроризм никогда не вынудят Иран отказаться от своих законных прав», — подчеркнул Иравани в своем выступлении.

Посол Ирана выразил признательность Генеральному директору МАГАТЭ за недавний доклад, но отметил, что такие отчеты должны оставаться профессиональными, основанными на фактах и свободными от любого политического влияния.

«Авторитет Агентства полностью зависит от их беспристрастности», — заявил Иравани.

Иравани привлек внимание международного сообщества к событиям, произошедшим в июне 2025 года: «Мир стал свидетелем глубоко преступного и агрессивного акта в июне 2025 года. Израильский режим, всего через несколько часов после принятия политически мотивированной резолюции Советом управляющих, начал широкомасштабные и тяжелые атаки против иранских ядерных объектов, находящихся под гарантиями и полным контролем МАГАТЭ».

Иравани заявил, что эти «преступные атаки» были направлены против иранских ученых и их семей, привели к гибели и ранениям тысяч людей и нанесли «огромный материальный ущерб».