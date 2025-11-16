Guardian: США надеются на принятие резолюции СБ ООН по войскам в Газе

По словам неназванного американского чиновника, "сперва необходимо получить" резолюцию. "Страны не будут брать на себя твердые обязательства, пока не увидят принятые формулировки", - сказал он. Другой дипломатический источник отметил, что США не собираются отправлять свои войска в Газу. При этом, согласно изданию, в США допускают участие европейских стран, включая Великобританию, Францию и ФРГ, в международном стабилизационном корпусе.

В планах Центрального командования ВС США (CENTCOM), с которыми ознакомилась газета, указывается, что около 1,5 тыс. британских и 1 тыс. французских военных могут присоединиться к миссии по обезвреживанию взрывных устройств и разминированию дорог. Кроме того, в Вашингтоне желают, чтобы Германия, Нидерланды и другие страны Северной Европы обеспечивали работу полевых госпиталей, логистику и разведку.

Источник The Guardian назвал иллюзорными подобные планы, поскольку после провальных военных кампаний в Афганистане и Ираке немногие европейские лидеры горят желанием отправлять свои войска в Газу. Газета подчеркнула, что основу международного воинского контингента в любом случае составят военнослужащие из арабских и мусульманских стран.

Предполагается, что общая численность корпуса будет достигать около 20 тыс. человек, которые начнут прибывать в анклав поэтапно. При этом, согласно планам США, они будут развернуты только в "зеленой зоне" на востоке Газы, которая находится под контролем Израиля. В то же время, как добавило издание, арабские и мусульманские страны опасаются, что обеспечение безопасности в "зеленой зоне" совместно с Израилем будет рассматриваться их населением как потворство оккупации Газы еврейским государством.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.