В Израиле решили судьбу Палестины

Израиль не позволит создать Государство Палестина вблизи своих населенных пунктов, а ХАМАС будет разоружен. Об этом в воскресенье заявили министр обороны Исраэль Кац и глава МИД Гидеон Саар.

В воскресенье утром министр обороны Исраэль Кац написал в соцсети X, что у Палестины не будет своего государства.

«Политика Израиля ясна: палестинское государство не будет создано. Газа будет демилитаризована вплоть до последнего туннеля, а ХАМАС будет разоружен — в «желтой зоне» ЦАХАЛом, а в «старой Газе» — международными силами или ЦАХАЛом», — написал министр обороны.

Кац добавил, что израильские вооруженные формирования останутся на горе Хермон и в Сирии «для защиты северной границы еврейского государства».

Аналогичное заявление сделал глава МИД Израиля Гидеон Саар.

«Израиль не согласится на создание палестинского террористического государства в самом сердце Земли Израиля, рядом с его населенными пунктами и топографическим контролем над ними», — написал Саар в воскресенье утром.

Таким образом, израильские министры вступили в заочный спор с президентом США Дональдом Трампом. В начале ноября он заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху «согласится на признание палестинского государства».

На сентябрь 2025 года независимость Государства Палестина признали 157 государств-членов ООН из 193.