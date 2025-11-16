В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой

Новые российские стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» вызывают серьезную обеспокоенность у НАТО. Об этом 15 ноября сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на секретный доклад Североатлантического альянса.

Согласно документу, особую тревогу вызывают именно ракеты «Буревестник», которые, по данным НАТО, уже готовы к развертыванию. Разведка альянса рассматривает их как серьезную угрозу, поскольку они отличаются высокой маневренностью, могут развивать скорость до 900 км/ч и запускаться с мобильных установок.

«Буревестник» может «вращаться по орбите» в течение длительного времени, прежде чем поразить цель», — отмечается в отчете.

Ранее, 9 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что западные страны изучают под микроскопом опыт использования Россией своей военной техники в ходе специальной военной операции (СВО).

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Буревестник» и безэкипажный подводный аппарат «Посейдон» — это мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны. По его словам, для создания таких технологий требуются большие коллективы «целеустремленных, талантливых, одаренных людей».

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько в свою очередь 7 ноября также отметил, что страны Евросоюза пребывают в более уязвимом положении по ядерному оружию, в то время как Россия лидирует в области передовых военно-технических разработок.