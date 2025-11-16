В Тегеране допустили передачу МАГАТЭ Израилю данных о ядерной программе Ирана

Завод по производству топлива для исследовательского ядерного реактора в Тегеране первым подвергся атаке со стороны Израиля. Об этом 16 ноября заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами на конференции «Международное право в условиях нападения: агрессия и самооборона».

Он отметил, что исследовательский ядерный реактор в Тегеране, для которого производил топливо подвергшийся удару завод, выпускает радиоактивные препараты.

13 июня Израиль нанес удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. В связи с этим премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что задача военной операции — нанесение ударов по иранской ядерной инфраструктуре. После этого последовала волна ответных ударов Ирана.

Ранее, 28 июня, постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон сообщил, что израильская армия снова атакует Иран, если Исламская Республика продемонстрирует попытки возобновить свою ядерную программу. Он также отметил, что для контроля за соблюдением Ираном договоренностей потребуется ввести санкции и пригласить инспекторов, поскольку даже МАГАТЭ признало, что не имеет полного представления о ситуации в Иране.

Позднее, 29 июня, глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи заявил, что Иран больше не будет сотрудничать с МАГАТЭ на тех же условиях, которые были актуальны до атак Израиля и США по территории Исламской Республики. По словам чиновника, мирный характер ядерной деятельности Ирана и ее соответствие международным законам были подтверждены агентством.