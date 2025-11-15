Посол Палестины обвинил Израиль в несоблюдении прекращении огня

Израильские войска присутствуют более чем на 50% территории сектора Газа, а поставки гуманитарной помощи в анклав составляют лишь половину от предусмотренных соглашением о перемирии, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

«Израильские войска присутствуют более чем на 50% территории сектора Газа. На этих территориях Израиль систематически разрушает здания, целые жилые кварталы. Второе: объем гуманитарной помощи, который по условиям соглашения должен поступать в Газу, составляет 600 грузовиков в день. На деле проходит менее 300», — сказал посол.

Он добавил, что продолжается нехватка медикаментов, медицинских материалов и продовольствия. «Мы считаем, что Израиль вовсе не соблюдает условия соглашения о прекращении огня», — заключил собеседник агентства.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.

Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.