Совет Безопасности продлил санкции против Йемена еще на год

15 ноября 2025 - 08:15
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций продлил санкции против Йемена еще на один год.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», Совет Безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой санкции в отношении Йемена продлеваются еще на один год.

Эти санкции включают финансовые меры и запрет на поездки в рамках Резолюции 2140.

В этой резолюции Совет Безопасности, не упоминая одностороннюю агрессию США, Великобритании и сионистского режима против Йемена, осудил атаки «Ансар Аллах» через границы и в море и потребовал немедленного прекращения этих атак.

Представитель России в Совете Безопасности

Василий Небензя заявил: Россия воздержалась от голосования по проекту резолюции, касающейся продления режима санкций в отношении Йемена.

Он добавил, что эта резолюция была подготовлена Великобританией, и санкции продлены еще на 12 месяцев. Также продлевается мандат Группы экспертов Комитета по санкциям 2140.

Представитель России сказал: Санкции — это мощный инструмент в распоряжении Совета Безопасности, и они должны использоваться для поддержки процесса политического урегулирования и установления мира и стабильности в Йемене.

По словам Небензи, использование санкций в политических целях, для ограничения, необоснованного давления или наказания неприемлемо.

Он заявил: Политический подход некоторых западных стран в отношении йеменского досье отдаляет возможность возвращения к пути дипломатического урегулирования.

Он также подчеркнул: Текст резолюции содержит несбалансированные и односторонние формулировки, которые провоцируют одну из основных сторон конфликта, а именно Йемен.

По словам российского дипломата, положения резолюции допускают возможность ужесточения режима санкций против Йемена в будущем, и Россия не может поддержать такой подход.

Представитель Китая

Продолжая заседание, представитель Китая в Совете Безопасности сказал: Установление прекращения огня в Газе и снижение напряженности на Ближнем Востоке может создать новую возможность для решения йеменской проблемы и ситуации в Красном море.

Он заявил: Из-за наличия серьезных оговорок Китай был вынужден воздержаться от голосования по продлению санкций в отношении Йемена.

Представитель Китая добавил, что некоторые страны выдвинули неожиданное предложение об усилении морского досмотра в Красном море; предложение, не имеющее прозрачных критериев.

Он сказал: Эти действия без механизма надзора могут привести к злоупотреблениям и противоречат исключительным полномочиям страны флага в море.

Представитель Китая отметил: Этот план может серьезно повлиять на свободу судоходства и международной торговли и нарушить права стран.

Он подчеркнул: Несмотря на то, что некоторые пункты текста этого проекта были сокращены, он по-прежнему движется к введению ужесточающих мер и инспекции.

