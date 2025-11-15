Поддержка арабскими и исламскими странами проекта резолюции о прекращении огня в Газе

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на новостную сеть Al Sharq, Саудовская Аравия, Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Пакистан, Иордания и Турция в совместном заявлении объявили о поддержке пересмотренного проекта резолюции США в Совете Безопасности ООН по Газе.

В конце этого заявления эти арабские и исламские страны выразили надежду на скорейшее принятие данной резолюции.

Следует отметить, что представительство США при ООН представило свой проект резолюции о миротворческой миссии и создании международных сил по стабилизации в Газе постоянным членам Совета Безопасности в среду вечером.

Проект резолюции призывает к возобновлению доступа гуманитарной помощи в Газу в координации с Организацией Объединенных Наций и предлагает разрешить создание международных сил для установления мира в секторе Газа под единым командованием.

Согласно этому предложенному проекту резолюции, эти международные силы будут сотрудничать с Египтом и сионистским режимом для разоружения и защиты гражданского населения.

Среди других пунктов, упомянутых в проекте резолюции, – разрешение Совету мира (Peace Council) на создание временных исполнительных комитетов для управления гражданской администрацией в Газе, а также призыв к Международному банку и сторонам, поддерживающим продовольствие, создать фонд для поддержки восстановления Газы.

Эта предлагаемая резолюция также подчеркивает вывод оккупационного режима из Газы, который будет осуществлен в несколько этапов и в соответствии со стандартами разоружения, а также подчеркивает присутствие сил безопасности вокруг сектора Газа до нейтрализации всех угроз.

С другой стороны, резолюция разрешает продолжение работы Совета мира в Газе до конца 2027 года при условии выполнения некоторых других действий Советом Безопасности, а также призывает правительства и организации помочь в выборе членов Совета мира Газы и его финансировании.

В другой части этого предложенного проекта резолюции подчеркивается, что Совет мира Газы будет управлять на основе принципов международного права, а также устанавливает более четкие условия для вывода сионистских сил из сектора Газа.