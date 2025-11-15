Мощный взрыв потряс район «Аль-Меззе» в Дамаске

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Russia Al-Yaum (Россия сегодня), местные источники сообщили о том, что в районе Аль-Меззе в Дамаске были слышны звуки мощных взрывов.

Некоторые источники предположили, что взрывы могли быть вызваны вероятной атакой беспилотника.

На месте слышны звуки машин скорой помощи, и, по сообщениям СМИ, одна женщина в возрасте около тридцати лет погибла, а несколько других получили ранения в результате этого инцидента. Взрыв произошел недалеко от мечети «Аль-Рахман».

Официальное сирийское информационное агентство также объявило, что в Аль-Меззе в Дамаске произошел взрыв, и власти расследуют обстоятельства этого происшествия.