Заявление Великобритании об изменении курса греческого танкера в сторону Ирана

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Associated Press, Центр морских торговых операций ВМС Великобритании заявил, что танкер, проходивший через Ормузский пролив, внезапно изменил курс и вошел в территориальные воды Ирана.

Британская компания морской безопасности Ambrey также заявила, что несколько небольших судов перехватили танкер до этого изменения курса.

Согласно этому предположительному сообщению, упомянутое судно под названием «Талара», под флагом Маршалловых островов, следовало из порта Аджман в ОАЭ в Сингапур.

Associated Press утверждает, что данные отслеживания судна показывают, что танкер без объяснения причин отклонился от курса и направился в сторону иранских вод. Греческие владельцы судна до сих пор не ответили на запросы о разъяснениях.

Морские источники сообщили, что беспилотник ВМС США часами летал над районом, где находился танкер «Талара».