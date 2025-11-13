Пекин готов к укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства с Ираном

– Посол Ирана в Пекине Абдулреза Рахмани Фазли встретился с заместителем министра иностранных дел Китая, чтобы обсудить двусторонние вопросы, пути укрепления отношений и планирование мероприятий по случаю 55-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе переговоров китайская сторона выразила готовность к дальнейшему развитию и повышению уровня всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Ираном.

Иранский посол отметил, что следующий год знаменует 55-летие дипломатических связей между двумя государствами, и сообщил о разработке специальной программы мероприятий в честь этой даты как в Иране, так и в Китае.

«55-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами в следующем году станет возможностью для дальнейшего развития иранско-китайских отношений», — заявил Абдулреза Рахмани Фазли.

Он подчеркнул, что стратегическая направленность иранско-китайских отношений становится все более очевидной. Посол добавил, что иранская сторона готова сотрудничать с Китаем для активизации двусторонних обменов и углубления сотрудничества в различных областях в соответствии с ключевыми договоренностями, достигнутыми лидерами двух стран.